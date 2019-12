Μία οργισμένη επιστολή έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νάνσι Πελόζι την παραμονή της ψηφοφορίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων επί των άρθρων παραπομπής του προέδρου των ΗΠΑ σε δίκη με το ερώτημα της καθαίρεσής του.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τους Δημοκρατικούς βουλευτές πως αν ψηφίσουν να παραπεμφθεί σε δίκη αυτό θα συνιστά «κήρυξη πολέμου κατά της αμερικανικής δημοκρατίας». Στην εξασέλιδη επιστολή του προς την Πελόζι, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διαδικασία για την πιθανή καθαίρεσή του «παράνομη απόπειρα πραξικοπήματος» του Δημοκρατικού Kόμματος.

«Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια παράνομη, κομματική απόπειρα πραξικοπήματος που με βάση τις τελευταίες εντυπώσεις, θα αποτύχει άσχημα στην κάλπη», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές του 2020 που επιδιώκει να κερδίσει. «Προχωρώντας με τη διαδικασία σας για άκυρη παραπομπή, παραβιάζετε τον όρκο σας στο αξίωμά σας, παραβιάζετε την υπακοή σας στο Σύνταγμα και κηρύσσετε ανοιχτό πόλεμο στην Αμερικανική Δημοκρατία», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στην επιστολή του ο πρόεδρος Τραμπ τονίζει μεταξύ άλλων ότι «οι δίκες για τις μάγισσες του Σάλεμ ήταν πιο δίκαιες» σε σύγκριση με τη διαδικασία παραπομπής του ενώ κατηγόρησε την Βουλή των Αντιπροσώπων ότι έκανε πιο φθηνή τη σημαντικότητα της πολύ άσχημης λέξης «παραπομπή». Στη δημόσια συζήτηση παρενέβη, μέσω Twitter και η Κιμ Ντρίσκολ δήμαρχος του Σάλεμ. Στο μήνυμά της καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να μάθει ιστορία λέγοντας πως η δίκη των μαγισσών κατά των 17ο αιώνα έγινε χωρίς στοιχεία, ενώ στην υπόθεση του Αμερικανού προέδρου υπάρχουν «επαρκείς αποδείξεις».

Oy vey...again

Learn some history:

1) Salem 1692 = absence of evidence+powerless, innocent victims were hanged or pressed to death



2)#Ukrainegate 2019 = ample evidence, admissions of wrongdoing+perpetrators are among the most powerful+privileged



Kim Driscoll, Mayor of Salem, MA https://t.co/AFR14jLktU