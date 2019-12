«Η αυγή της Βρετανίας του Μπόρις» ή «Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης»; Διχασμένοι είναι οι τίτλοι των πρωτοσέλιδων των βρετανικών εφημερίδων μετά την εκλογική νίκη του Μπόρις Τζόνσον στις εκλογές, ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση.

«Ο Τζόνσον οδεύει προς σαρωτική νίκη στις εκλογές», είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της εφημερίδας The Times, με υπότιτλο «ο Κόρμπιν παραδέχεται την ήττα καθώς ο πρωθυπουργός χαιρετίζει την "ισχυρή εντολή για την ολοκλήρωση του Brexit"».

The Times 13/12/2019

Boris Johnson and Dilyn the dog after Tory leader cast his vote in London yesterday. The 10pm exit poll predicted he would be swept back to Downing Street. Photo : Rob Pinney/LNP#tomorrowspaperstoday #thetimes @thetimes pic.twitter.com/ZzRAzUoTgd