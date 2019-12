«Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο», δήλωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ στις χώρες που συνεδριάζουν στη COP25 στην Ισπανία.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο» γιατί «ο κόσμος υποφέρει και πεθαίνει λόγω της κατάστασης κλιματικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε η νεαρή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ από τη Μαδρίτη ενόψει της πορείας για το κλίμα, στόχος της οποίας είναι η άσκηση πίεσης στις χώρες που συνεδριάζουν στην 25η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (COP25).

Πληθαίνουμε ολοένα και περισσότερο και οι φωνές μας ακούγονται όλο και περισσότερο αλλά βέβαια αυτό δεν μεταφράζεται σε ανάληψη δράσης από τους πολιτικούς. Ελπίζω ειλικρινά η COP25 να καταλήξει σε συγκεκριμένα πράγματα», δήλωσε η Τούνμπεργκ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με άλλους νεαρούς ακτιβιστές στη Μαδρίτη, όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα.

