Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ακυρώνει την προγραμματισμένη τελική συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρούσε μετά το τέλος της Συνόδου για την 70ή επέτειο του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποιήθηκε αφότου άλλοι ηγέτες φαίνεται πως τον χλεύασαν για τις μακροσκελείς συνεντεύξεις του σε δημοσιογράφους. «Θα ακυρώσω τη συνέντευξη Τύπου» δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου με την ευκαιρία ενός γεύματος εργασίας με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΝΑΤΟ.

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!