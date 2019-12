Ένταση επικράτησε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες όταν οι Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σχετικά με την απειλή τρομοκρατίας αλλά και μέλλον του ΝΑΤΟ.

Στη μακρά συνάντησή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος έτυχε χλιαρής υποδοχής από τον Γάλλο ομόλογό του καθώς νωρίτερα ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «πολύ προσβλητικά» τα σχόλια του Μακρόν, ο οποίος είχε εκτιμήσει ότι το ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρό». «Πιστεύω ότι είναι πολύ προσβλητικό», επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μακρόν: Επιμένω στις δηλώσεις μου για το ΝΑΤΟ

Όταν στη διάρκεια της μετέπειτα προγραμματισμένης τους συνάντησης, ζητήθηκε στον Τραμπ να σχολιάσει τα προηγούμενα σχόλιά του για τον Μακρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά απέφυγε να απαντήσει, αλλά ο Γάλλος ομόλογός του ήταν πιο ευθύς.

«Η δήλωσή μου προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά επιμένω σε αυτή. Το θέμα δεν είναι μόνο το πόσα χρήματα δαπανά κάθε χώρα στις αμυντικές δαπάνες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι είναι το ΝΑΤΟ. Στο τραπέζι δεν υπάρχει κοινή ερμηνεία για την τρομοκρατία», είπε ο Μακρόν και συνέχισε: «Η Τουρκία μάχεται κόντρα σε ανθρώπους που πολέμησαν στο πλευρό μας κόντρα στο Ισλαμικό Κράτος. Και κάποιες φορές συνεργάζονται με παρακλάδια του ISIS. Αυτό είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Αν απλά συζητάμε για το τι πληρώνουμε και δεν έχουμε ξεκάθαρες συζητήσεις για μία τέτοια κατάσταση, τότε δεν είμαστε σοβαροί».

