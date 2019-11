Αυξάνεται διαρκώς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό που χτύπησε τα ξημερώματα την Αλβανία.

Μέχρι το απόγευμα, τα σωστικά συνεργεία είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο 15 ανθρώπων, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 600. Τρεις εξ αυτών έχουν τραυματιστεί σοβαρά ενώ για την ώρα δεν υπάρχει αναλυτική καταγραφή για τις υλικές ζημιές. Ωστόσο, η εικόνα λέει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε στοιχεία. Πρόκειται για εκτεταμένες ζημιές, σε μια ακτίνα που καλύπτει όλη τη μέση Αλβανία με επίκεντρο το Δυρράχιο και τα Τίρανα και μέχρι τη Σκόδρα στο Βορά και το Φίερι στο Νότο.

WATCH: A powerful 6.4-magnitude earthquake in Albania leaves buildings and homes in ruins. The temblor killed at least 14 people and injured around 600. https://t.co/OxDevjrgvg pic.twitter.com/jKtSepOVat — CBS News (@CBSNews) November 26, 2019

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/OBwC2CCbnr — Team Albanians (@TeamAlbanians) November 26, 2019

Buildings have fallen down...

People are stuck under them...

This is devastating and terrifying..

Pray for our family and friends back in Albania

Stay safe, be strong

If you can, don't hesitate to help others

If you are in danger, dial the emergency number🙏 🇦🇱 #Prayforalbania pic.twitter.com/IrjQtVYeu4 — A_tiny dreamer in wonderland~🌸 (@miniSANshine) November 26, 2019

Our thoughts and prayers to the people of Albania whom was struck by a 6.4-magnitude earth-quake shortly before 4am local time (0300 GMT) on Tuesday.



🙏🇦🇱🇽🇰 pic.twitter.com/Ho2DHwUNdD — Kosovans Abroad (@KosovansAbroad) November 26, 2019

Σε ένα σύντομο διάγγελμα μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων από τον καταστροφικό όπως χαρακτήρισε τον σημερινό σεισμό των 6.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Δεσμεύτηκε ότι τα σωστικά συνεργεία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές από τα ερείπια που άφησε πίσω του ο Εγκέλαδος. Ο Ράμα ανέφερε ότι μέχρι τώρα απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία 41 άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένα δεκάδες άλλα.

Κάλεσε τον αλβανικό λαό να δείξει ιδιαίτερη αλληλεγγύη, υπομονή και ηρεμία. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες προς αρκετές χώρες για την έμπρακτη ετοιμότητα και αλληλεγγύη που δείχνουν στο πλευρό του αλβανικού λαού σ΄ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Μεταξύ των χωρών που σπεύδουν να παράσχουν τη δική τους συμπαράσταση, Αλβανός ο πρωθυπουργός ανέφερε τις δύο μονάδες ΕΜΑΚ της Ελλάδας οι οποίες φθάνουν στις σεισμόπληχτες περιοχές οδικώς μέσω Κακαβιάς και αεροπορικώς μέσω αεροδρομίου Τιράνων.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. - @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS — Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019

Την ίδια στιγμή ο στρατός κατασκευάζει με σκηνές πρόχειρα κέντρα όπου θα στεγαστεί ο μεγάλος αριθμός των άστεγων. Όπως είναι γνωστό η επιστροφή στα σπίτια είναι δύσκολη εφόσον ο κίνδυνος παραμένει ορατός λόγω των πιθανών συνεπειών από την μετασεισμική ακολουθία. Μέχρι τώρα καταγράφηκαν περισσότερες από 25 μετασεισμικές δονήσεις με την εντονότερη εκείνη των 5.4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τρεις ώρες από τον μεγάλο σεισμό και 5 Ρίχτερ στις 14.14 τοπική η ώρα.

