Συναγερμός επικράτησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον μετά την πτήση ενός αεροσκάφους αγνώστου ταυτότητας στον εναέριο χώρο της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Fox News, ο Λευκός Οίκος και το Καπιτώλιο των ΗΠΑ κλειδώθηκαν το πρωί της Τρίτης, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου από αεροσκάφος που δεν είχε σχετική άδεια πτήσης. Όπως μεταδίδει το CNBC, ο αποκλεισμός ασφαλείας τερματίστηκε περίπου τριάντα λεπτά μετά την εφαρμογή του.

Κατά τη διάρκεια αυτού του ημιώρου, κανείς δεν επιτρεπόταν να μπει ή να βγει από το δαιδαλώδες κτιριακό συγκρότημα.

Security alert going for the Capitol area right now. https://t.co/mrxvwmXaKs