Σκληρή επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη για το προσφυγικό - μεταναστευτικό εξαπέλυσε με ανακοίνωσή του, νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, κάνει λόγο για «αβάσιμες και ατυχείς δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού» υπογραμμίζοντας ότι οι ροές μεταναστών έχουν μειωθεί χάρη στα μέτρα που έλαβε η Τουρκία. Στη σχετική ανακοίνωση, καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσφύγων και μεταναστών, αφήνοντας υπόνοιες για «απάνθρωπη μεταχείριση» από την Ελλάδα. Παράλληλα αναφέρει ότι η Τουρκία δίνει «παγκόσμια διάσταση» στο ζήτημα, και καλεί την ελληνική κυβέρνηση μεταξύ άλλων να «επανορθώσει τις απάνθρωπες συνθήκες», να «φροντίσει την πρόληψη θανάτων των μεταναστών» και να μην «χρησιμοποιεί όπλα» εναντίον τους.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy, in Response to a Question Regarding the Statements Made by Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis https://t.co/GmmauKFuGF