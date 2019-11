Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να διαφανεί σήμερα ο θυμός του, ενώ ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθετε στο Κογκρέσο, αξιώνοντας η έρευνα σε βάρος του για την παραπομπή του με το αίτημα της καθαίρεσης να σταματήσει «Αμέσως».

«Αυτό το Κυνήγι Μαγισσών πρέπει να σταματήσει τώρα. Είναι τόσο επιζήμιο για τη χώρα μας!» έγραψε στο Twitter πρόεδρος των ΗΠΑ.

Λίγο νωρίτερα, στην κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου, ο Γκόρντον Σόντλαντ, ένας διπλωμάτης που θεωρείται φίλα προσκείμενος στον Τραμπ, τον ενέπλεξε άμεσα στα αμφιλεγόμενα αιτήματα που διατυπώθηκαν προς την Ουκρανία, για τα οποία ακριβώς έχει ξεκινήσει αυτή η έρευνα.

Impeachment Witch Hunt is now OVER! Ambassador Sondland asks U.S. President (me): “What do you want from Ukraine? I keep hearing all these different ideas & theories. What do you want? It was a very abrupt conversation. He was not in a good mood. He (the President) just said,”...