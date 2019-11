Το Εργατικό Κόμμα μείωσε τη διαφορά που το χωρίζει από τους Συντηρητικούς του Μπόρις Τζόνσον κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ινστιτούτο Opinium για την εφημερίδα Observer.

Βάσει της δημοσκόπησης, οι Συντηρητικοί συγκεντρώνουν ποσοστό 41%, καταγράφοντας πτώση 1 ποσοστιαίας μονάδας σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα πριν από μία εβδομάδα, ενώ οι Εργατικοί ενισχύθηκαν κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, εξασφαλίζοντας ποσοστό 29%.

Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες είδαν τα ποσοστά τους να μειώνονται στο 15%.

See our latest polling with @ObserverUK this weekend: Conservative lead falls from 16 to 12 points



CON 41 (-1)

LAB 29 (+3)

LD 15 (-1)

BRX 6 (-3)

SNP 5 (+1)#ge2019 #polling pic.twitter.com/l7ygBEgweu