Η Airbnb ανακοίνωσε πως σκοπεύει να επαληθεύσει κάθε εγγραφή στην πλατφόρμα της μέχρι τα τέλη του επόμενου έτους, μια σημαντική αλλαγή πολιτικής, που αποσκοπεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας.

Η κίνηση έρχεται μετά από την αποκάλυψη ότι καταχωρήσεις στη δημοφιλή πλατφόρμα είτε δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικά ακίνητα, είτε ήταν παραπλανητικές. Έτσι, η Airbnb ανακοίνωσε ότι θα επαληθεύει όλες τις καταχωρήσεις κατοικιών μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα αποζημιώνει τους χρήστες αν έχουν παραπλανηθεί από ανακριβείς εγγραφές. Είναι η πρώτη φορά που η Airbnb δεσμεύεται να ελέγξει κάθε καταχωρημένο κατάλυμα, από το 2008 που η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του Οκτωβρίου αρκετοί χρήστες της πλατφόρμας έχουν πέσει θύματα απάτης. Συνήθως, λίγο πριν φθάσουν στο κατάλυμα που έχουν κλείσει, λαμβάνουν μία κλήση από τον ιδιοκτήτη, ο οποίους τους λέει πως αυτή δεν είναι διαθέσιμη εξαιτίας κάποιας έκτακτης συνθήκης ή διπλής κράτησης. Έτσι μεταφέρονται σε μία άλλη τοποθεσία, συχνά σε κάποια άλλη περιοχή, χωρίς τις ανέσεις που συμπεριλαμβάνονταν στην αρχική κράτηση. Πολλές φορές δεν είχαν άλλη επιλογή από το να μείνουν εκεί. Για την διαμονή τους εκεί η Airbnb δεν τους αποζημίωνε.

Σε μία σειρά αναρτήσεων στο Twitter, ο Brian Chesky, διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας αναφέρει πως η Airbnb είναι μία επιχείρηση εμπιστοσύνης και πως προχωρά σε σημαντικά βήματα βελτίωσης της πλατφόρμας της σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό του 2008. Παράλληλα ανακοίνωσε την επαλήθευση όλων των κατοχυρώσεων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020, τις αποζημιώσεις, αλλά και τη δημιουργία μίας τηλεφωνικής γραμμής όπου όλοι οι χρήστες, από οποιοδήποτε μέρος τους κόσμου θα μπορέσουν να καλέσουν και να μιλήσουν σε έναν «πραγματικό άνθρωπο».

I want to be clear — we are not infallible. We are a platform built on a foundation of trust. We need to continue innovating on trust to make it harder for the bad actors. The trust of our community is our top priority.