Στους δρόμους βγήκαν εκατοντάδες αγρότες στη Ρώμη, διαμαρτυρόμενοι για τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αγριογούρουνων που καταστρέφουν τις καλλιέργειές τους και προκαλούν τροχαία ατυχήματα.

«Καλό αγριογούρουνο είναι αυτό που τρώγεται με πολέντα», «Αν αγαπάς τα αγριογούρουνα, να τα πάρεις στο σπίτι σου», έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ένωσης αγροτών Coldiretti. Άλλοι κρατούσαν φωτογραφίες που έδειχναν τα χωράφια τους γεμάτα με τρύπες ή αυτοκίνητα, κατεστραμμένα μετά από σύγκρουση με κάποιο ζώο. Οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ο πληθυσμός των αγριογούρουνων δεν ελέγχεται επαρκώς και θα πρέπει να τροποποιηθεί η νομοθεσία σε ό,τι αφορά το κυνήγι τους.

'They destroy everything': Italian farmers protest rising number of wild boars https://t.co/NmhaLtWhzJ #italy #singapore #news pic.twitter.com/eEEuWRoXyu