Στις 20 Νοεμβρίου αναμένεται να εκτελεστεί ο Rodney Reed τον οποίον έχουν υποστηρίξει με δημόσιες τοποθετήσεις τους η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα και η Τζίτζι Χαντίντ.

Ο Rodney Reed βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθάνατων ήδη επί 21 χρόνια για τον φόνο της Stacey Stites και θα εκτελεστεί στις 20 Νοεμβρίου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος και οι δικηγόροι του κάνουν λόγο για νέα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν σκότωσε την 19χρονη. Η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα και η Τζίτζι Χαντίντ έχουν ταχθεί με δηλώσεις τους στο πλευρό του.

Η 19χρονη πήγαινε στη δουλειά της το πρωινό της 23ης Απριλίου 1996. Δεν εμφανίστηκε ποτέ στο κατάστημα τροφίμων, στο Bastrop του Τέξας όπου δούλευε. Μέσα σε λίγες ώρες το φορτηγάκι που οδηγούσε βρέθηκε παρατημένο. Μέχρι το απόγευμα εντοπίστηκε και το πτώμα της. Είχε πνιγεί με τη ζώνη της. Στον κόλπο της οι αρχές εντόπισαν μικρή ποσότητα σπέρματος. Το σπέρμα άνηκε στον Rodney Reed. Η αστυνομία είχε το DNA στα αρχεία της καθώς ο Reed είχε κατηγορηθεί, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν αθώος, για μία άλλη σεξουαλική επίθεση.

Ο Reed υποστήριξε ότι διατηρούσε κρυφό δεσμό με τη Stacey Stites. Η ίδια, τότε, ήταν αρραβωνιασμένη με έναν άλλον άνδρα. Ο αδερφός του Reed υποστήριξε πως η σχέση ανάμεσα στον Rodney και την 19χρονη είχε διάρκεια μηνών και «όλη η γειτονιά, όλη η οικογένεια» γνώριζαν.

Η ζώνη δεν εξετάστηκε ποτέ για DNA ενώ τα δακτυλικά αποτυπώματα του Rodney Reed δεν εντοπίστηκαν στο φορτηγάκι του θύματος. Η υπόθεση «χτίστηκε» εναντίον του με μόνο στοιχείο την ποσότητα σπέρματος. Ο ίδιος είπε πως το προηγούμενο βράδυ έκανε συναινετικό σεξ με το θύμα, ωστόσο, ειδικοί κατέθεσαν ότι είναι αδύνατο για το σπέρμα να επιβιώσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα υποστήριξαν ότι το θύμα βιάστηκε λίγο πριν τον φόνο της. Τα στοιχεία αυτά ήταν αρκετά για το δικαστικό σώμα, που αποτελούταν από λευκούς, για να καταδικάσουν σε θάνατο τον μαύρο άνδρα.

Ο Rodrick Reed ανέφερε ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για την αθωότητα του αδερφού του. «Είμαι 100% σίγουρος ότι ο αδερφός μου δεν το έκανε. Ο αδερφός μου είναι σαν τον καλύτερό μου φίλο». Ο ίδιος αναφέρει πως έχει επισκεφθεί αναρίθμητες φορές τον αδερφό του στη φυλακή όπου οι έλεγχοι ασφαλείας είναι πολύ αυστηροί. «Δεν έχω αγγίξει τον αδερφό μου για 22 χρόνια. Ούτε οι γονείς, μας, απαγορεύεται η σωματική επαφή στις επισκέψεις».

How insane!!!! New witness comes forward that Rodeny was NOT the murderer!!!! He is set to be executed Nov 20th. https://t.co/AgGcqVpjV6 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 31, 2019





Ο Reed θα εκτελεσθεί στις 20 Νοεμβρίου και ο αδερφός του κάνει λόγο για έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορείς να ξυπνήσεις. Αναφέρει ότι ο αδερφός του «έχει πίστη» αλλά παράλληλα φοβάται. Παράλληλα κάνει λόγο για νέα στοιχεία. Οι δικηγόροι επικαλούνται ιατροδικαστές που υποστηρίζουν ότι το σπέρμα μπορεί να επιβιώσει για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο Jimmy Fennell, αρραβωνιαστικός του θύματος

Ο ρόλος του αρραβωνιαστικού της Stacey Stites

Η Stacey Stites ήταν αρραβωνιασμένη και θα παντρευόταν έναν λευκό, πρώην αστυνομικό, τον Jimmy Fennell. Πλέον εμφανίστηκαν μάρτυρες που μίλησαν για τη σχέση του ζευγαριού. Μία γυναίκα ανέφερε ότι αν η Stacey Stites τον απατούσε θα την έπνιγε, ενώ ένας ασφαλιστής θυμάται τον Fennell να απειλεί την Stites ότι θα την σκοτώσει αν την έπιανε να έχει επαφές μαζί του. Μία άλλη μαρτυρία προέρχεται από έναν πρώην αστυνομικό. Ο ίδιος αναφέρει πως θυμάται τον Fennell να κοιτάει το σώμα της Stite στην κηδεία της και να αναφέρει κάτι σαν «πήρε αυτό που της άξιζε».

Ο Jimmy Fennell καταδικάστηκε για την απαγωγή και την σεξουαλική επίθεση εναντίον μίας άλλης γυναίκας και αποφυλακίστηκε το 2018. Ένας νέος μάρτυρας είναι ένας πρώην συγκρατούμενός του. Ο Arthur Snow ήταν αρχηγός μίας ρατσιστικής συμμορίας και υποστηρίζει ότι ο Fennell του είπε ότι η αρραβωνιαστικιά του τον απατούσε με έναν μαύρο και του εξομολογήθηκε πως «έπρεπε να σκοτώσω την αρραβωνιαστικιά που γούσταρε τον αράπη». Ο δικηγόρος του Fennell χαρακτηρίζει τον Arthur Snow ως έναν «εγκληματία καριέρας» ο οποίος «θέλει να σώσει το τομάρι του». Παράλληλα χαρακτηρίζει ως αστείες τις δηλώσεις των υπόλοιπων μαρτύρων και διερωτάται γιατί άργησαν να καταθέσουν ενώ αμφισβητεί ότι ο μελλοθάνατος και το θύμα είχαν δεσμό.

One Click!!! SIGN this petition if you don’t believe the Government should kill an innocent man!!! @GovAbbott https://t.co/L3xrvn7MJO — Rihanna (@rihanna) November 4, 2019

I just signed this petition to tell @GovAbbott to stop the execution of Rodney Reed. You can too! #FreeRodneyReed https://t.co/ELQ3MYq1RG — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 4, 2019

Υποστήριξη από διασημότητες

H Κιμ Καρνάσιαν, που θέλει να γίνει δικηγόρος, έκανε πολλές αναρτήσεις για την υπόθεση, ενώ πολλές ακόμα διασημότητες πήραν θέση. Η Ριάνα κάλεσε τους φαν της να υπογράψουν σχετικό κείμενο κάτι που έκανε η Τζίτζι Χαντίντ. Η οικογένεια του Reed ελπίζει πως η δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση θα ανατρέψει τη δικαστική απόφαση.

