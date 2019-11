Ποιος: Ντόναλντ Τζον Τραμπ, 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, πρώην μεγαλοεπιχειρηματίας, μεγαλοεργολάβος, τηλεπαρουσιαστής αλλά και συγγραφέας κάπου είκοσι βιβλίων με τίτλους όπως How to get Rich, The Art of Deal, Think Big, Midas Touch κ.λπ.



Που: Πού αλλού, στην Αμερική όπου πολύ λίγοι πίστευαν – ή απλώς αρνούνταν να πιστέψουν - στα σοβαρά πριν από τον Ιανουάριο του '17 ότι θα κέρδιζε την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, πράγμα που κατάφερε και λόγω εκλογικού συστήματος παρότι υπολείπονταν κατά 135.493 ψήφους από την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον.



Γιατί: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασία με στόχο την παραπομπή του, η οποία επικεντρώνεται στην απόφαση του Τραμπ να παρακρατήσει στρατιωτική βοήθεια που προοριζόταν για την Ουκρανία προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε να ερευνήσει τις δραστηριότητες του γιου του Τζον Μπάιντεν, Χάντερ, βασικού του αντιπάλου στις προεδρικές εκλογές του 2020. Αυτό λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη υψηλής διαβάθμισης απόρρητων πληροφοριών για τους τζιχαντιστές στον Ρώσο ΥπΕξ Σεργκέι Λαβρόφ, τον οποίο θέλησε να... εντυπωσιάσει σχετικά με τις αυτονόητες λόγω αξιώματος γνώσεις του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι οι Μπάιντεν αναφέρθηκαν πράγματι στην απόρρητη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ζελένκσι στις 25/7 και η οποία ενδεχομένως τώρα να δημοσιευτεί. «Συζητήσαμε εκτενώς και για τη διαφθορά, καθώς και για το ότι δεν θέλουμε δικοί μας άνθρωποι, όπως ο πρώην αντιπρόεδρος Μπάιντεν και ο γιος του να συμβάλουν στη διαφθορά που μαστίζει τη χώρα», δήλωσε ο ίδιος, αρνούμενος κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Το ενδεχόμενο της πρότασης μομφής εναντίον του Τραμπ επανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων Άνταμ Σιφ, ο οποίος εκτίμησε ότι εάν αποδειχθεί ότι ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του τότε αυτή είναι μονόδρομος.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα ζητήσει να εκκινηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, κάτι που μέχρι σήμερα απέφευγε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, καθώς γνωρίζει ότι οι Δημοκρατικοί θα χρειαστούν επί τούτου τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και σε περίπτωση αποτυχίας η πρόταση μομφής μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Ήδη εξάλλου δύο σύμβουλοι του Λευκού Οίκου που είχαν κληθεί για μάρτυρες απέφυγαν τελικά να εμφανιστούν στο Κογκρέσο. Αν εντούτοις ευοδωθεί, θα είναι ο 4ος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που θα την υποστεί (Άντριου Τζόνσον και Μπιλ Κλίντον είχαν εντέλει αθωωθεί ενώ ο Ρίτσαρντ Νίξον παραιτήθηκε στο ενδιάμεσο).

Διά ταύτα: Πρακτικά, η απομάκρυνση του Τραμπ από τον προεδρικό θώκο δεν είναι εύκολη υπόθεση ακόμα κι αν η πρόταση μομφής προχωρήσει. Επιπλέον, ο πιο εξωφρενικός πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ εξακολουθεί να απολαμβάνει μεγάλη λαϊκή υποστήριξη παρά την απίστευτη αθυροστομία, τις συχνές σεξιστικές και ρατσιστικές κορώνες, τις παροιμιώδεις γκάφες του, τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές, την τραγική συχνά δημόσια εικόνα του, τις σφοδρές αντιδράσεις εναντίον του. Ίσως επειδή παρά ταύτα ή και διά ταύτα καταφέρνει να ταυτίζεται με τον μέσο Αμερικανό. Ποτέ άλλωστε δεν έκρυψε τις προθέσεις και τα πιστεύω του, θεωρεί μάλιστα ότι γι΄αυτό ακριβώς τον εξέλεξαν.

Όμως το ζήτημα δεν είναι να τον μειώσει ή να τον απαξιώσει κανείς - αυτό είναι «ευκολάκι» - αλλά να ενσκύψει στις αιτίες που οδήγησαν στην εκλογή του, στο γιατί οι υποτίθεται πολύ πιο σοβαροί, προοδευτικοί και ευαίσθητοι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να πείσουν περισσότερο από τους Ρεπουμπλικανούς, στο τι και γιατί έχει πάει τόσο στραβά στην αμερικανική πολιτική σκηνή.