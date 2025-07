Φωτιά στο Αλιβέρι: Κάηκε επιχείρηση - Με ταχύτητα κινείται το μέτωπο λόγω των ανέμων

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Κυριακής, στο Αλιβέρι Εύβοιας.

Η φωτιά, που ξέσπασε περίπου στις 15:35 νότια από τον οικισμό Κάμπος, στο Αλιβέρι Εύβοιας, βρίσκεται δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, μία «ανάσα» όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές της περιοχής, από τα σπίτια των κατοίκων.

Σύμφωνα μάλιστα με τις νεότερες πληροφορίες από το μέτωπο της φωτιάς, κάηκε μία επιχείρηση στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, το κατάστημα παραδόθηκε στις φλόγες μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην περιοχή.

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μεγάλη μάχη για την κατάσβεση της, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή, ενώ μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Μάλιστα, όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Ποντικού, καλούνται να κατευθυνθούν προς τη Χαλκίδα.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Aliveri area of the regional unit of #Evia



‼️ If you area in the area #Kampos move away to #Chalkida



‼️Follow the instructions of the Authorities



Protective action guidlines ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice