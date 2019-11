Σε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει διαδηλωτές προχώρησε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.



Ειδικότερα, η αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές που ενεπλάκησαν σε έναν βίαιο διαπληκτισμό στην ανατολική συνοικία Τάικου Σινγκ, εν μέσω πολλών συγκεντρώσεων υπέρ της δημοκρατίας στην πόλη που είναι σε αναβρασμό.

Ο διαπληκτισμός με μαχαίρι προκάλεσε τον τραυματισμό έξι ανθρώπων σήμερα, Κυριακή βράδυ στο Χονγκ Κονγκ. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι ένας ντόπιος πολιτικός και ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας με κομμένο αυτί, στο τέλος μιας ακόμη ημέρας που αμαυρώνεται από ταραχές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Η συμπλοκή ξέσπασε μπροστά από ένα εμπορικό κέντρο στο Τάικου Σινγκ, μια μεσοαστική γειτονιά του Χονγκ Κονγκ, όπου διαδηλωτές υπέρ της δημοκρατίας είχαν συγκεντρωθεί εκεί για αρκετές ώρες.

Hong Kong is under a Humanitarian Disaster. We need International Humanitarian Rescue! S.O.S. #hongkong #HongKongProtest pic.twitter.com/0zLYyzAhZc

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν τον Άντριου Τσίου, σύμβουλο της συνοικίας Τάικου Σινγκ και σημαίνον πρόσωπο των κινητοποιήσεων υπέρ της δημοκρατίας, με το αυτί του να έχει σχεδόν κοπεί. Έναν δεύτερο άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, να βρίσκεται στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ οι περαστικοί προσπαθούσαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ένας άνδρας, που κατηγορήθηκε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, ξυλοκοπήθηκε βίαια από το πλήθος, σύμφωνα με τις εικόνες αυτές που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο RTHK. Σύμφωνα με το RTHK, ο άντρας μιλούσε μανδαρινικά (η πλέον ομιλούμενη γλώσσα στην ηπειρωτική Κίνα) και έβγαλε ένα μαχαίρι στο τέλος μιας ζωηρής συζήτησης με τους διαδηλωτές, οι οποίοι καταγγέλλουν εδώ και πέντε μήνες την άσκηση ελέγχου του Πεκίνου στις υποθέσεις του ημιαυτόνομου εδάφους.

Έξι άνθρωποι συνολικά, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, τραυματίστηκαν και άλλοι τρεις συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετές συγκεντρώσεις, τη διεξαγωγή των οποίων δεν είχαν επιτρέψει οι αρχές, πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε διάφορα σημεία της πόλης, οι οποίες οδήγησαν σε συχνές συγκρούσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας για την καταστολή των ταραχών.

Το Χονγκ Κονγκ βιώνει από τις αρχές Ιουνίου, σχεδόν καθημερινά όλο και πιο βίαιες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν την αυξανόμενη ανάμειξη του Πεκίνου στις υποθέσεις του εδάφους και να απαιτούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

Hong Kong protesters have demanded:



1. The withdrawal of the extradition bill

2. Cease referring to the protests as riots

3. Investigating police abuses

4. Release of all protesters

5. Universal suffrage for the Office of Chief Executive.



Learn more: https://t.co/rhIhp5jdbU pic.twitter.com/23N37jzEPl