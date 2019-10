Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ δήλωσε ότι επιθυμεί πρόωρες εκλογές μετά την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσει για την έναρξη των συνομιλιών ένταξης με τη χώρα του.

«Προτείνω την ταχεία διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες, εσείς, οι πολίτες, θα αποφασίσετε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Την πληροφορία μετέδωσαν το Γερμανικό και το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων με έκτακτο.

#BREAKING North Macedonian Prime Minister Zoran Zaev says he wants early elections after the European Union failed to agree on the start of membership talks with his country. pic.twitter.com/Arw31RbUIe