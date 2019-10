Σε πολιτικό αναβρασμό βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία, μετά το μπλόκο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Σύνοδο Κορυφής.

Σύμφωνα με το ΜΙΑ, το πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας, σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις κυβερνητικές διαβουλεύσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα, ενώ ο πρόεδρος Πενταρόφσκι κάλεσε έκτακτο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για αυτή την Κυριακή. Η φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα sdk, μετέδωσε ότι ο Ζόραν Ζάεφ εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο της παραίτησης, ενώ πιθανές θεωρούνται και οι παραιτήσεις και άλλων μελών της κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας είχε πει τόσο τον Ιούνιο όσο και τον Οκτώβριο, ότι θα παραιτηθεί σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Το λιγότερο που χρωστάει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή είναι να είναι ειλικρινής μαζί μας. Εάν δεν υπάρχει πλέον σύμπνοια σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον των δυτικών Βαλκανίων, εάν η υπόσχεση που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2003 δεν ισχύει, οι πολίτες αξίζουν να το μάθουν», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ.

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3