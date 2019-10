Η Τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι τελικά ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, την Πέμπτη.

Ειδικότερα, ο Ερντογάν, ο οποίος είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πως ο Πενς και ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο δεν θα γίνουν δεκτοί παρά από τους τούρκους ομολόγους τους, «προβλέπει να συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία», γνωστοποίησε μέσω του Twitter ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Earlier today, the President told @SkyNews that he won't receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk