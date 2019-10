Σε τουλάχιστον 56 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα Χαγκίμπις που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Δεκαπέντε άτομα αγνοούνται ακόμα, όπως μετέδωσε το NHK σήμερα ενώ δεκάδες χιλιάδες μέλη των σωστικών συνεργείων αναζητούν επιζώντες στις πλημμυρισμένες περιοχές όπου έχουν σημειωθεί φονικές κατολισθήσεις.

Επί ποδός βρίσκονται 110.000 στελέχη σωστικών συνεργείων που συμμετέχουν στη διάσωση κατοίκων που παγιδεύτηκαν εξαιτίας πολυάριθμων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

East Japan Railway Company says one-third of its bullet trains used for the Hokuriku Shinkansen line have been damaged by flooding.#Hagibis #Typhoon #Shinkansen pic.twitter.com/0HVY4oaWFL