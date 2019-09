Ότι έχει περιοριστεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο χημικών στη Ρουέν της Γαλλίας ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι Αρχές κάνοντας ωστόσο λόγο για «κίνδυνο μόλυνσης του Σηκουάνα».

«Η πυρκαγιά περιορίστηκε, δεν έχει σβήσει», δήλωσε το μεσημέρι μέλος της πυροσβεστικής. «Ορισμένα προϊόντα απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις», διευκρίνισε επίσης, απευθυνόμενο στον υπουργό Εσωτερικών Κριστόφ Καστανέρ που μετέβη εκεί. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε γύρω στις 03:30 (ώρα Ελλάδος) σήμερα τα ξημερώματα σε μια αποθήκη του εργοστασίου Lubrizol, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης και τον διάσημο καθεδρικό της Ρουέν, η οποία έχει περίπου 500.000 κατοίκους.

Νωρίτερα οι γαλλικές Αρχές έκαναν λόγο για «κίνδυνο να μολυνθεί ο Σηκουάνας» εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς. «Συνεχίζουμε να δίνουμε μάχη εναντίον της φωτιάς και υπάρχει κίνδυνος να μολυνθεί ο Σηκουάνας λόγω της υπερχείλισης των λεκανών κατακράτησης», δήλωσε στον Τύπο ο νομάρχης της Νορμανδίας Πιέρ-Αντρέ Ντιράν. Ο Σηκουάνας, ένας από τους κύριους ποταμούς της Γαλλίας, διαρρέει το Παρίσι και στη συνέχεια τη Ρουέν, ενώ εκβάλλει στη Μάγχη στο ύψος του λιμανιού της Χάβρης.

Ερωτηθείς για το μέγεθος του βιομηχανικού αυτού δυστυχήματος, ο νομάρχης διαβεβαίωσε ότι «δεν θα υπάρξει καμία υποβάθμιση του κινδύνου» από τις δημόσιες αρχές, οι οποίες αν χρειαστεί, όπως είπε, να εκκενώσουν μεγαλύτερη περιοχή, θα το κάνουν.

🔴 #Francia: Enorme incendio in impianto chimico a #Rouen. L'appello ai residenti: "Restate in casa". Ancora si combatte per lo spegnimento. (Immagini in diretta).@isabbah @agambella #incendio #fabbrica #inquinamento #allarme #ambiente #allerta #newshttps://t.co/8Kr0ZkIkJ4