Ένας Ολλανδός αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μέσα στο σπίτι της οικογένειας, στην πόλη Ντόρντρεχτ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 34χρονος δράστης πυροβόλησε επίσης και τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας Μίριαμ Σλοτ. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 8 και 12 ετών.

Το συμβάν σημειώθηκε από στις 18:30 (τοπική ώρα), ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν, μαζί με ασθενοφόρα, στο σημείο. Ο δήμαρχος της πόλης Βάουτερ Κολφ με ανάρτηση στο Twitter είχε κάνει λόγο για ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό με ένοπλο».

Λίγο αργότερα, με ανάρτηση στο Twitter η αστυνομία της Ολλανδίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη τριών νεκρών και ενός σοβαρά τραυματία χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Onderzoek naar het schietincident in #Dordrecht is in volle gang. Daarbij kwamen vanavond 3 mensen om. Een vierde slachtoffer raakte zwaar gewond. Forensische opsporing onderzoekt de sporen in de woning pic.twitter.com/eE4fDBQlE9