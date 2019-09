O τυφώνας Ντόριαν πλήττει με σφοδρότητα τις Μπαχάμες. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο τυφώνα στη συγκεκριμένη περιοχή από τότε που υπάρχουν μετρήσιμα στοιχεία.

O τυφώνας έχει προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες ενώ έχει αναποδογυρίσει αυτοκίνητα και έχει ξεριζώσει στέγες σπιτιών. Η ταχύτητα των ανέμων φθάνει τα 270 χιλιόμετρα την ώρα, πρόκειται για τον δεύτερο ισχυρότερο τυφώνα που έχει καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό. Για την ώρα δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για θύματα όμως ο Ερυθρός Σταυρός φοβάται πως συνολικά 13.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές. Πάντως το CNN, που επικαλείται πληροφορίες από τις τοπικές αρχές κάνει λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό.

Ακόμη, σημαντικά είναι και τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν δημιουργηθεί στις νήσους από τις κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις και τους σφοδρούς ανέμους, κάτι το οποίο δυσχεραίνει την πληροφόρηση σχετικά με το τι συμβαίνει στην περιοχή, καθότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζει συχνές διακοπές.

Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι των νησιών έχουν κοινοποιήσει εικόνες από την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένες από αυτές να δείχνουν μία τρομακτική αύξηση της στάθμης του νερού, η οποία απειλεί να καλύψει ολόκληρα σπίτια.

Ο τυφώνας κινείται αργά προς τα δυτικά και αναμένεται να πλήξει και την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Οι πολιτείες της Φλόριντα, της Τζόρτζια όπως και η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

