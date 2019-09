Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της κηδείας του DJ Arafat, στο Αμπιτζάν της Ακτής Ελεφαντοστού, όταν οπαδοί του μουσικού άνοιξαν το φέρετρο.

Ο 33χρονος DJ Arafat, το αληθινό όνομα του οποίου ήταν Ange Didier Huon, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα νωρίτερα τον Αύγουστο. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνονται οι φαν του μουσικού να ανοίγουν το φέρετρο και να αφαιρούν τα ρούχα από τη σωρό για να δουν τα τατουάζ του μουσικού, ώστε να εξακριβώσουν ότι εκεί βρισκόταν όντως ο DJ Arafat. Στην κηδεία έδωσαν το «παρών» χιλιάδες άνθρωποι.

[VIDEO] Fans of Dj Arafat removed his casket from the tomb to confirm he is the one. pic.twitter.com/NvjYItzqI7