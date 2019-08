Ότι τα τρόφιμα τελειώνουν καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για το πλοίο Ocean Viking που μεταφέρει 356 πρόσφυγες.

Ειδικότερα, το Ocean Viking, το πλοίο διάσωσης που παραμένει εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες μεταξύ Μάλτας και Ιταλίας, περιμένοντας να βρεθεί λιμάνι για να αποβιβάσει τους 356 πρόσφυγες και μετανάστες που μεταφέρει, αντιμετωπίζει πρόβλημα καθώς τα τρόφιμα αρχίζουν να τελειώνουν, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Απομένουν μόνο μερίδες φαγητού για πέντε ημέρες» ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter η οργάνωση. «Η ιατρική ομάδα μας ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τη ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων», πρόσθεσε υπενθυμίζοντας ότι οι 356 επιζώντες παραμένουν πάνω στο πλοίο επί 13 ημέρες και δεν έχει βρεθεί ακόμη ένα ασφαλές λιμάνι για αυτούς.

UPDATE: Only 5 days of standard food rations left, says #MSF logistician onboard #OceanViking.



Our #medical team is increasingly concerned about a rapid deterioration in the state of people's mental health.



356 survivors stranded for 13 days. Still no place of safety assigned. pic.twitter.com/U4DHacEaqq