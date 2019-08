Πέντε παιδιά πέθαναν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές αρχές ερευνούν τα αίτια μιας πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο 5 παιδιών στο Έρι, στην Πενσυλβάνια, την ώρα που κοιμόντουσαν σε έναν ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Τα παιδιά, ηλικίας από 8 μηνών έως 7 ετών, κοιμόντουσαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όταν ξέσπασε η φωτιά την Κυριακή, εξήγησε ο Γκάι Σάντον, ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων της πόλης αυτής, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

