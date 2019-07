Δύο μικροί πιγκουίνοι της Νέας Ζηλανδίας διέρρηξαν ένα εστιατόριο σούσι στον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Ουέλινγκτον προτού η αστυνομία τους στείλει πίσω στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε το Σαββατοκύριακο για την παρουσία ενός πιγκουίνου στο κέντρο του Ουέλινγκτον και αφού τον έπιασαν τον άφησαν ελεύθερο στο λιμάνι της πόλης. Όμως ο πιγκουίνος επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος χθες Τρίτη συνοδευόμενος και από συνεργό. Μάλιστα οι δύο πιγκουίνοι είχαν αρχίσει να φτιάχνουν φωλιά του μέσα στο κατάστημα σούσι το οποίο βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ουέλινγκτον, στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να δελεάσουν τους μικρούς διαρρήκτες με σολομό προκειμένου να τους πιάσουν και να τους πάνε πίσω στη θάλασσα. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την άγρια πανίδα της Νέας Ζηλανδίας φρόντισαν να ασφαλίσουν το σταντ πώλησης σούσι προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό υποτροπής.

Σύμφωνα με τον Τζακ Μέις, διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας της φύσης, όταν φτάνει η περίοδος αναπαραγωγής των πιγκουίνων συχνά αναζητούν ένα ασφαλές μέρος για να εναποθέσουν τα αβγά τους. «Μας ενημερώνουν για φωλιές σε σπίτια πολιτών, είναι αρκετά συχνό», σχολίασε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TVNZ. «Όμως ο πιο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Ουέλινγκτον είναι κάτι ασυνήθιστο!», τόνισε.

Για να φτάσει μέχρι τον σταθμό το ζευγάρι ίσως χρειάστηκε να διασχίσει έναν αυτοκινητόδρομο, όμως είναι πιθανό, σύμφωνα με τον Μέις, να τα κατάφεραν μέσω του συστήματος ύδρευσης.

These little blue penguins had to be removed from under a sushi store near the Wgtn railway station, not once - but twice.

The two little kororā showed a complete disregard for police authority after being removed from under a food truck, and returning later in the day. 😍😍 pic.twitter.com/i728NRe0LP