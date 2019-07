Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχάρη την νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την απόφαση της να αναγνωρίσει τον Χουαν Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέδειξε ισχυρή ηγεσία χτες ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλάι του λαού της Βενεζουέλας στη μάχη του για την ελευθερία» έγραψε ο αντιπρόεδρος των Μάικλ Πενς στο Twitter, σχολιάζοντας την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για την Βενεζουέλα.

The international coalition supporting the restoration of Venezuelan democracy and in support of Interim President Juan Guaido is growing - and will continue to grow. The crimes, illegitimacy and incapacity to govern of Maduro are clearly evident for the world to see.