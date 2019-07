Ένας άνδρας που πήδηξε αυτοβούλως στους καταρράκτες του Νιαγάρα βρέθηκε ζωντανός χωρίς σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την καναδική αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές του Πάρκου του Νιαγάρα ενημερώθηκαν τηλεφωνικά στις 4 το πρωί της Τρίτης ότι «ένας άνδρας σε κατάσταση κρίσης» βρισκόταν στον περίφημο καταρράκτη. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί στο σημείο, ο άνδρας σκαρφάλωνε ήδη στα κιγκλιδώματα ασφαλείας και κατόπιν αφέθηκε να τον παρασύρουν τα νερά. Άρχισαν αμέσως έρευνες στη βάση του καταρράκτη και ο άνδρας βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα καθισμένος σε έναν βράχο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας έπεσε από την καναδική πλευρά του Νιαγάρα και επέζησε από πτώση περίπου 57 μέτρων. Είναι άγνωστο προς το παρόν τι τον ώθησε σε αυτήν την απόφαση.

@NiagParksPolice 0400 responded to male in crisis brink of Horseshoe Falls. On arrival male was observed to climb over retaining wall and swept over falls. Male was found sitting on rocks after search of lower river w/non life threatening injuries. Trans. to hosp. further care