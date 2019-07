Viral έγινε στο διαδίκτυο ο επιβάτης που αποφάσισε να φορέσει περίπου 15 μπλουζάκια και πουκάμισα για να μην πληρώσει υπέρβαρο αποσκευής σε πτήση της easyjet.

Ο John Irvine, από την Γλασκόβη είχε πάει διακοπές με την οικογένειά του στη Γαλλία, συγκεκριμένα στη Νίκαια. Εκεί φαίνεται πως έγιναν κάποιες αγορές και κατά την επιστροφή η βαλίτσα του ήταν 8 κιλά βαρύτερη από το δωρεάν όριο για την πτήση του. Όμως ο 46χρονος αρνήθηκε να πληρώσει και προχώρησε στο εναλλακτικό σχέδιό του, το οποίο τον έκανε θέμα ακόμη και στον Guardian.

Άνοιξε τη βαλίτσα του και άρχισε να αδειάζει ρούχα. Δεν τα πέταξε, αλλά άρχισε να τα φοράει ένα- ένα. Το βίντεο από το ευφάνταστο σχέδιό του να αποφύγει την έξτρα πληρωμή δημοσίευσε στα social media ο 17χρονος γιο του, Josh.

«Η βαλίτσα ήταν υπέρβαρη στο αεροδρόμιο οπότε ο μπαμπάς μου φόρεσε 15 μπλούζες για να ισοφαρίσει το βάρος», έγραψε ο 17χρονος, που εξήγησε πως μερικά από τα ρούχα ήταν δικά του.

Για την ιστορία, ο John κατάφερε τελικά να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, κάνοντας το προσωπικό ασφαλείας να γελάσει με την κίνησή του, ωστόσο καθυστέρησε λίγο την πτήση καθώς του ζητήθηκε να βγάλει μερικά από τα ρούχα στον έλεγχο.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight🤣🤣🤣😂😂cunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03