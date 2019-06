Οι δύο κύριοι πυλώνες αυτού που απομένει από τη γέφυρα της Γένοβας, η κατάρρευση της οποίας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους τον Αύγουστο του 2018, καταστράφηκαν σήμερα το πρωί με εκρηκτικά ώστε να επιτραπεί η ανέγερση μιας νέας δομής.

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν στις 09:37 (τοπική ώρα, 10:37 ώρα Ελλάδας) και οι περίπου 4.500 τόνοι μπετόν και χάλυβα των δύο τεράστιων πυλώνων κατέρρευσαν μέσα σε επτά δευτερόλεπτα μέσα σ' ένα σύννεφο σκόνης, μπροστά στα μάτια των πολυάριθμων Γενοβέζων που είχαν έρθει για να παρακολουθήσουν από απόσταση την κατεδάφιση.

Σχεδόν 4.000 κάτοικοι της περιοχής χρειάσθηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους εξαιτίας της κατεδάφισης, παρόλο που οι κάτοικοι πολυκατοικιών που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη γέφυρα είχαν ήδη αναγκασθεί να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους την ημέρα της τραγωδίας.

Περίπου 400 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί για να αποφευχθούν ενδεχόμενες λεηλασίες στη ζώνη που εκκενώθηκε. Οι κάτοικοι αναμένεται να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους το βράδυ.

Δεξαμενές νερού και υδραντλίες είχαν επίσης αναπτυχθεί επιτόπου ώστε να δημιουργηθεί ένα υδάτινο τείχος και να αποφευχθεί η διασπορά λεπτής σκόνης στην πόλη.

Οι δύο αντιπρόεδροι της ιταλικής κυβέρνησης, ο Ματέο Σαλβίνι της ακροδεξιάς Λέγκας και ο Λουίτζι Ντι Μάιο του αντισυστημικού Κινήματος 5 Αστέρων, ήταν παρόντες κατά την κατεδάφιση των δύο πυλώνων. Μετά την τραγωδία του περασμένου καλοκαιριού, είχαν παραμείνει αμφότεροι για πολλές ημέρες στη Γένοβα, συναγωνιζόμενοι σε αυστηρότητα και αγανάκτηση.

Η διάλυση της γέφυρας άρχισε τον Φεβρουάριο, με την αποσυναρμολόγηση διάφορων τμημάτων της ανάμεσα στους μικρότερους πυλώνες.

VIDEO: The two remaining towers of the #Morandi motorway bridge in the Italian city of Genoa that collapsed nearly a year go killing 43 people have been demolished pic.twitter.com/uCjtFo9eIQ