Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Βερολίνο καθώς άντρας που ήταν σε γέφυρα, ούρησε με στόχο τουριστικό σκάφος που περνούσε στο ποτάμι.

Σύμφωνα με το BBC, o άντρας ήταν στη γέφυρα Jannowitz του ποταμού Σπρέε και άρχισε να ουρεί όταν πέρασε από κάτω το σκάφος που μετέφερε τουρίστες. Οι τουρίστες ξαφνιασμένοι πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και χτύπησαν το κεφάλι τους καθώς το σκάφος περνούσε κάτω από τη γέφυρα η οποία είναι σε χαμηλό ύψος.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για το συμβάν:

#Verletzte bei #Schiffstour in #Mitte

Als ein Ausflugsdampfer auf der #Spree unter einer Brücke durchfuhr, urinierte von oben eine Person auf das Schiff. Mehrere Personen sprangen auf, wurden bei der Durchfahrt am Kopf verletzt. 4 Personen kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser