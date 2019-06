Ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη στη Χαβάη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι εννιά άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό.

Το αεροπλάνο συνετρίβη στο νησί Oάχου, κοντά στο αεροδρόμιο Dilingham. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο είχε ναυλωθεί προκειμένου οι επιβάτες να πραγματοποιήσουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Όπως ανέφερε στο Twitter η υπηρεσία μεταφορών της Χαβάης, δεν υπάρχουν επιζώντες, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτια της πτώσης του μικρού αεροσκάφους, αλλά και αν αυτό βρισκόταν στη διαδικασία απογείωσης ή προσγείωσης.

GRAPHIC VIDEO: Witnesses at the scene of a twin-engine airplane crash capture footage of the fiery wreckage. https://t.co/pyosOOE4VD pic.twitter.com/wGZwWqgfi3