Συναγερμός σήμανε σήμερα στη Νέα Υόρκη όταν πυροσβέστες νόμισαν πως ανακάλυψαν ένα νεκρό βρέφος για να διαπιστώσουν λίγο αργότερο πως επρόκειτο για μια κούκλα.

Η ανακάλυψη του νεκρού παιδιού, όπως νόμιζαν, είχε ως αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο αστυνομικοί και διασώστες, που πέρασαν ώρες στην περιοχή, κοντά σε ένα πάρκο στη συνοικία Κουίνς της Νέας Υόρκης, προτού ο ιατροδικαστής αντιληφθεί ότι το μωρό ήταν στην πραγματικότητα μια φρικιαστική κούκλα.

«Μόλις έφθασαν, οι αξιωματικοί ανακάλυψαν στο γρασίδι κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα μωρό, που δεν είχε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν» εξήγησε, σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters, ο εκπρόσωπος τύπου του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης Μπράιαν Μαγκούλαγκαν.

Αφού οι γιατροί δήλωσαν τον θάνατό του παιδιού, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή τοποθετώντας περιμετρικά κίτρινη κορδέλα και ξεκίνησαν την έρευνα στον «τόπο του εγκλήματος», όπως τουλάχιστον νόμιζαν. Ένας περαστικός ειδοποίησε την αστυνομία για το «μωρό».

«Έμοιαζε με ένα μωρό που είχε αποχρωματισμό του δέρματός του, παρουσίαζε ενδείξεις αργού θανάτου, στην πραγματικότητα, ωστόσο, ήταν μια ρεαλιστική κούκλα» σημείωσε σε ένα email που έστειλε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Φρανκ Ντάιερ.

Large crime scene at 215th St & 35th Ave in #Bayside where baby was found dead outside on the side of a house - across from a park and near a school. Neighbors say it's absolutely heartbreaking @CBSNewYork pic.twitter.com/Fxewf1UCGZ