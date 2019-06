Ο Γάλλοϊσραηλινός δισεκατομμυριούχος Patrick Drahi απέκτησε και επισήμως σήμερα τον διάσημο οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Σε μία ιστορική αγοραπωλησία, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Altice και φημισμένος συλλέκτης έργων τέχνης, αγόρασε τον παλαιότερο και μεγαλύτερο διεθνή οίκο δημοπρασιών στον κόσμο, ηλικίας 275 ετών. Ο Sotheby's πωλήθηκε στον Drahi έναντι 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια και πλέον γίνεται ιδιωτικός.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ο Sotheby's λειτουργούσε ως δημόσια εταιρεία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. «To Sotheby's είναι ένα από τα πιο κομψά και φιλόδοξα brands παγκοσμίως», δήλωσε ο Drahi μετά την ανακοίνωση της αγοραπωλησίας, τονίζοντας πως ο ίδιος ήταν «παλιός πελάτης» του οίκου δημοπρασιών.

Με τη σημερινή εξαγορά του Sotheby's από ιδιώτη, πλέον και οι δύο μεγαλύτεροι οίκοι δημοπρασιών ανήκουν σε Γάλλους αφού και ο οίκος Christie's είχε εξαγοραστεί από την οικογένεια Pinault, στα τέλη της δεκαετίας του '80.

Patrick Drahi, the billionaire behind telecoms and media group Altice, agreed to buy historic art auction house Sotheby’s in a deal worth $3.7 billion on an enterprise value basis. https://t.co/ExXWK4lbmE pic.twitter.com/SC16YjcpXS