Άγνωστος πέταξε μιλκσέικ στον ακροδεξιό Νάιτζελ Φάρατζ στο κέντρο του Νιούκαστλ του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ ο πολιτικός πραγματοποιούσε επίσκεψη.

Οι άνδρες της ασφάλειας του Φάρατζ απομάκρυναν αμέσως από το σημείο τον άντρα που πέταξε το μιλκσέικ ενώ ο Φάρατζ έδειχνε φανερά εκνευρισμένος.

Ο ηγέτης του Κόμματος Brexit, το οποίο έχει σαφές προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, βρέθηκε στο Νιούκαστλ ενόψει των ευρωεκλογών και ενώ συνομιλούσε με πολίτες δέχθηκε το μιλκσέικ. Ο άντρας που το πέταξε φέρεται μάλιστα να συνέχισε το τρολάρισμα καθώς σε δηλώσεις που έκανε μετά είπε πως το ρόφημα είχε γεύση μπανάνα-καραμέλα.

To βίντεο που δείχνει πώς πέταξαν το μιλκσέικ στον Φάρατζ:

📹 @Nigel_Farage has been doused in milkshake during a campaign walkabout in Newcastle. https://t.co/hHogu9vSHB pic.twitter.com/gvXgzvqHGS

Όμως ούτε ο μιλκσέικ , αλλά ούτε και η επιλογή του πολιτικού ήταν τυχαία. Ο ακροδεξιός Tommy Robinson και ο υποψήφιος του UKIP Carl Benjamin έχουν επίσης δεχθεί επίθεση με μιλκσέικ τις τελευταίες μέρες. Στον Βenjamin μάλιστα έχουν πετάξει όχι ένα, αλλά τέσσερα μιλκσέικ. Η αστυνομία είναι ανήσυχη με τις επιθέσεις καθώς εκτιμάται πως μπορεί η ρίψη μιλκσέικ να γίνει τάση καθώς στα social media κάνουν λόγο για #milkshakechallenge.

Today in Newcastle Nigel Farage is the latest right-wing politician to be hit by a milkshake whilst out campaigning #MilkshakesAgainstRacism pic.twitter.com/4Th6Nr4Hqm

The media & politicians have brought us to this point



All political candidates should be able to campaign without being subject to physical intimidation & violence



The establishment’s self-serving double standards are an utter disgrace pic.twitter.com/Pu2ARPRXLP