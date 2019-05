Δέκα γκολ πέτυχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν σε γκαλά ματς χόκεϊ στο Σότσι.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε την Παρασκευή σε γκαλά ματς χόκεϊ της Νυκτερινής Λίγκας Χόκεϊ που πραγματοποιήθηκε στο Σότσι, πετυχαίνοντας δέκα γκολ και οδηγώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ομάδα του στην νίκη.

Ο Πούτιν ως επιθετικός έπαιξε με την φανέλα που είχε τον αριθμό 11 και είναι η φανέλα που φοράει παραδοσιακά σε τέτοια ματς. Ήταν ο πρώτος παίκτης που άνοιξε το σκορ στην πρώτη περίοδο.

Στο ματς-γκαλά μεταξύ της εθνικής της Νυκτερινής Λίγκας Χόκεϊ και της ομάδας «Θρύλοι του χόκεϊ», νικήτρια αναδείχθηκε η δεύτερη, που επιβλήθηκε της αντιπάλου της με 14-7.

ON ICE: In what has become an annual tradition, Russian President Vladimir Putin scored eight goals in an exhibition hockey game; the world leader was also caught on camera taking a tumble, with several players rushing to help. https://t.co/QpdMPBEgxM pic.twitter.com/6nKuPuNvCi