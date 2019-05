Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά και την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε αεροσκάφος της Aeroflot στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, μετέδωσε το πρακτορείο Tass επικαλούμενο ιατρικές πηγές.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν. Ένας αριθμός επιβατών αγνοείται», είπε η πηγή αυτή. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο παιδιά. Το πλήρωμα του Sukhoi Superjet 100, που επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για το Μουρμάνσκ, επιβεβαίωσε ότι λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τα όργανα του.

The plane is on fire at Sheremetevo airport in Moscow #BreakingNews #CNN #BBC pic.twitter.com/dSGF0sdUaE