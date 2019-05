Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε μέσω Twitter τον βομβαρδισμό των γραφείων του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στη Γάζα, από ισραηλινά μαχητικά. Πριν συμβεί αυτό, τουλάχιστον 200 ρουκέτες είχαν εκτοξεύσει οι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του Ισραήλ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση του Ισραήλ εναντίον των γραφείων του πρακτορείου Anadolu στη Γάζα», έγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως «η Τουρκία και το πρακτορείο Anadolu θα συνεχίσουν να λένε σε όλο τον κόσμο για την ισραηλινή τρομοκρατία και τις θηριωδίες στη Γάζα και σε άλλες περιοχές της Παλαιστίνης, παρά τις επιθέσεις αυτές».

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.



Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.