Το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του τουρκικού πρακτορείου Anadolu στη Λωρίδα της Γάζας βομβαρδίστηκε από αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας σήμερα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του πρακτορείου στην Ιερουσαλήμ, τουλάχιστον πέντε ρουκέτες έπληξαν το κτίριο, αφού προηγουμένως οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν βάλει με προειδοποιητικά πυρά. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Israel struck Anadolu Agency office in Gaza and @StateDept is yet to make a comment. Press freedom for the US ends on the eastern shores of Mediterranean Sea. pic.twitter.com/3dyYzPfuqt