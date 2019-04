Ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, εμφανίστηκε για πρώτη φορά εδώ και πέντε χρόνια σε ένα προπαγανδιστικό βίντεο.

Το βίντεο όπου εμφανίζεται ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι προβλήθηκε σήμερα από την τζιχαντιστική οργάνωση.

Η ημερομηνία κατά την οποία γυρίστηκε το βίντεο δεν είναι γνωστή, ωστόσο ο αλ Μπαγκντάντι δηλώνει ότι η «μάχη για τη Μπαγούζ έχει τώρα τελειώσει», αναφερόμενος στο τελευταίο προπύργιο της εξτρεμιστικής οργάνωσης στην ανατολική Συρία, που έπεσε την 23η Μαρτίου του 2019.

Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εξυμνεί το μακελειό στη Σρι Λάνκα γεγονός που συνηγορεί στο ότι η βιντεοσκόπηση είναι πρόσφατη.

Πριν από ένα μήνα, ο πρεσβευτής Τζέιμς Τζέφρι, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ αρμόδιος για τον αγώνα εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης, είχε υπογραμμίσει πως ο εντοπισμός του Αμπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον.

URGENT: #ISIS Caliph Abu Bakr Al-Baghdadi in a new video appearance after his first video in 2014. pic.twitter.com/fbdQ0veVwE