Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στα Τίρανα, κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης που ζητά την παραίτηση του Έντι Ράμα.

Χιλιάδες Αλβανοί πολίτες, υποστηρικτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες τους έφραξαν τον δρόμο προς το κτίριο που στεγάζεται η κυβέρνηση.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν από την κυβέρνηση του Έντι Ράμα να παραιτηθεί και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, ώστε η νέα κυβέρνηση που θα σχηματιστεί, να έχει τη λαϊκή εντολή.

Το κεντροδεξιό Δημοκρατικό κόμμα, κατηγορεί τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Έντι Ράμα για διαφθορά και σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

A stream of black umbrellas is seen outside the PM’s Office in Tirana, where rain has started to fall as anti-govt protesters hold their latest demonstration calling for PM Rama and his Socialist-led govt to resign. pic.twitter.com/Y1oi3pRWfB