Ο Τζούλιαν Ασάνζ, συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στην πρεσβεία του Ισημερινού, στο Λονδίνο, και οι εικόνες της σύλληψής του με τους αστυνομικούς να τον τραβούν βιαίως από τον προαύλιο χώρο, διαδόθηκαν αστραπιαία στον Ιστό.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ, 47 ετών, συνελήφθη σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας στην Πρεσβεία του Ισημερινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος, ο Ασάνζ συνελήφθη αφού η αστυνομία εκλήθη στον χώρο της πρεσβείας του Ισημερινού, μετά την άρση της ασυλίας του από την κυβέρνηση του Εκουαδόρ.

The moment a furious Julian Assange is dragged out of the Ecuadorian embassy following his arrest. He has been taken into custody and will appear before Westminster Magistrates’ Court ‘as soon as possible’. #5News | @wikileaks pic.twitter.com/iWwklALUM7