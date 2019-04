Σβήνουν τις σελίδες τους από τα social media, τα πολυτελή ξενοδοχεία που ανήκουν στο σουλτανάτο του Μπρουνέι, μετά την κατακραυγή για τους απάνθρωπους και εγκληματικούς νόμους περί ομοφυλοφιλίας που εγκρίθηκαν και τέθηκαν προχθές σε ισχύ.

Από τα ξημερώματα της 3ης Απριλίου, η σεξουαλική συνεύρεση με άτομα του ίδιου φύλου στο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας τιμωρείται πλέον με μαστίγωμα και λιθοβολισμό μέχρι θανάτου. Η απόφαση προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη από κράτη και σημαντικές προσωπικότητες, ενώ η είδηση διαδόθηκε στον δυτικό κόσμο, κινητοποιώντας οργανώσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Διασημότητες όπως ο Τζορτ Κλούνεϊ κάλεσαν σε μποϊκοτάρισμα των ξενοδοχείων σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία που ανήκουν στο πλούσιο κρατίδιο. Η δημοφιλής παρουσιάστρια Έλεν Ντε Τζενέρις ανέβασε στο Twitter μία λίστα με τα ξενοδοχεία που ανήκουν στο σουλτανάτο, ζητώντας από τους ακολούθους της (77,4 εκατομμύρια followers) να διακόψουν κάθε συναλλαγή.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH