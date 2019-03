Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αρκετοί είναι οι τραυματίες από την έκρηξη, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ο αριθμός τους. Ορισμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για πέντε τραυματίες, δυο εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει οχήματα της Πυροσβεστικής αλλά και ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η έκρηξη έχει γίνει σε βιομηχανική περιοχή του Vallingby, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα κτίρια ανάμεσά τους και ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά ενώ υπάρχουν αναφορές για τεράστιε ζημιές σε αυτοκίνητα, κατοικίες και επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.

Several injured due to an explosion in Hässelby-Vällingby, Stockholm #sweden #workplacedisaster https://t.co/egV3AMzkjB pic.twitter.com/9UAvrigi8S