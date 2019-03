Κύμα φοιτητικών διαδηλώσεων ξέσπασε στο κρατίδιο Ταμίλ Νάντου της νότιας Ινδίας μετά την ανάρτηση στο Διαδίκτυο μιας σειράς βίντεο που δείχνουν σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον φοιτητριών.

Η οργή αυξήθηκε αφού η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα βίντεο αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συνωμοσίας μιας ομάδας ανδρών να γίνουν φίλοι με φοιτητές στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να συναντηθούν και να διαπράξουν μαζί σεξουαλικές επιθέσεις. Στη συνέχεια σκοπός τους ήταν να χρησιμοποιήσουν τα βίντεο από αυτές για να εκβιάσουν τα θύματα.

«Το να παρακολουθώ ένα βίντεο που δείχνει ένα κορίτσι να παρακαλά τους βιαστές της να την αφήσουν ήταν σοκαριστικό», δήλωσε ο Κάπτεν Πραμπχακάρ, 21 ετών, που πήρε μέρος στις διαδηλώσεις.

«Σε πολλές περιοχές είναι μεγάλη υπόθεση ένα κορίτσι να βγαίνει από το σπίτι του για να πάει στο πανεπιστήμιο. Φοβόμαστε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα την επιβολή εκ νέου περιορισμών στα κορίτσια», πρόσθεσε.

Στην Ινδία ο αριθμός των εγκλημάτων εναντίον γυναικών τα οποία καταγγέλλονται στην αστυνομία αυξήθηκε κατά 83% από το 2007 ως το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, τα οποία δείχνουν ότι το 2016 γίνονταν τέσσερις καταγγελίες για βιασμό την ώρα.

Στο Πολάτσι συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες αφού μία 19χρονη γυναίκα κατήγγειλε την επίθεση που δέχθηκε, όπως ανέφερε η αστυνομία του Ταμίλ Νάντου σε χθεσινή έκθεσή της προς την κυβέρνηση.

