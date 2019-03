O Nτόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η δημόσια ακρόαση του πρώην δικηγόρου του, του Μάικλ Κόεν, από επιτροπή του Κογκρέσου, έπαιξε το ρόλο της στην αποτυχία της συνόδου κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ανόι του Βιετνάμ, την ίδια μέρα που ο Κόεν εμφανίστηκε στην επιτροπή του Κογκρέσου.

Σε σειρά αναρτήσεων του στο Twitter, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κόεν «ψεύτη» και «απατεώνα», ενώ παράλληλα κατήγγειλε την απόφαση της συγκεκριμένης επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων -στην οποία πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί- να οργανώσει τη δημόσια ακρόαση ενώ διεξαγόταν η δεύτερη σύνοδος κορυφής των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας και βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το βορειοκορεατικό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων.

«Το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί ανέκριναν σε δημόσια ακρόαση έναν καταδικασμένο ψεύτη και απατεώνα, την ίδια στιγμή που γινόταν η πολύ σημαντική Πυρηνική Σύνοδος με τη Βόρεια Κορέα, είναι ίσως ένα νέο ναδίρ της Αμερικανικής πολιτικής και μπορεί να συνέβαλε στη "φυγή"», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην απόφασή του να διακόψει τη σύνοδο.

«Δεν έχει ξαναγίνει όταν ένας πρόεδρος βρίσκεται στο εξωτερικό. Ντροπή!», πρόσθεσε.

