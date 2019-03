Τουλάχιστον 23 νεκροί είναι ο απολογισμός από το πέρασμα ανεμοστρόβιλου στην Αλαμπάμα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στα θύματα του ανεμοστρόβιλου που έπληξε χθες την κομητεία Λι υπάρχουν και παιδιά.

Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν ακόμα στα συντρίμμια των σπιτιών που καταστράφηκαν.

Τα μέλη των σωστικών συνεργείων βιώνουν μια πολύ δύσκολη νύχτα: ανασύρουν νεκρούς και τραυματίες από τα συντρίμμια σπιτιών και εταιρειών στην Κομητεία, όπου υπάγεται διοικητικά η μεγαλύτερη πόλη της Αλαμπάμα, η Όμπερν.

Μέσω Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους κατοίκους της Αλαμπάμα και άλλων περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα να είναι «προσεκτικοί» και να φροντίσουν να είναι «ασφαλείς», τονίζοντας πως «οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες» που έπληξαν την Πολιτεία είχαν «μεγάλη σφοδρότητα», ενώ προειδοποίησε μπορεί «να έρχονται κι άλλα». «Προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων και των τραυματιών, ο Θεός να σας ευλογεί όλους!», συμπλήρωσε ο Τραμπ.

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all!