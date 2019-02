Ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Boeing 767 συνετρίβη σε μικρή απόσταση από το διεθνές αεροδρόμιο George Bush στο Χιούστον του Τέξας, στις 12:45μ.μ τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι τρεις επιβαίνοντες στο δικινητήριο αεροπλάνο είναι νεκροί.

Το αεροπλάνο της Atlas Air είχε απογειωθεί από το Μαϊάμι με κατεύθυνση το Χιούστον, και χάθηκε από τα ραντάρ ενώ βρισκόταν 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του αεροδρομίου του Χιούστον.

Το αεροσκάφος πλησίαζε στον προορισμό του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέπεσε σε κόλπο της περιοχής.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη στη κομητεία Τζέιμπερς, η διαλυμένη άκατος του αεροσκάφους εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, στην περιοχή Τζακς Πόκετ, στα βόρεια του κόλπου.

Μετέφερε εμπορεύματα της Amazon

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar το αεροσκάφος μετέφερε εμπορεύματα του διαδικτυακού κολοσσού Amazon.

Η Atlas Air είναι μία από τις αεροπορικές εταιρείες που έχει συνάψει συμβόλαιο με τον εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και η Amazon δεν έχουν προβεί σε κάποια δήλωση, μέχρι στιγμής.

Επιθεωρητές της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA) μεταβαίνουν αυτή την ώρα στο σημείο, για να διερευνήσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

BREAKING: Rescue crews are over Trinity Bay near Houston where a Boeing 767 crashed at about 12:45p CST.



The FAA had just lost radar and radio contact with the cargo flight from Miami (MIA) to Houston (IAH). Three people were on board. The plane was operated by Atlas Air Inc. pic.twitter.com/Ck7LBmZseh