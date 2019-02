Αντικείμενο βανδαλισμού έγινε άγαλμα στην Φλόριντα στο οποίο απεικονίζεται η διάσημη σκηνή του φιλιού στην Τάιμς Σκουέαρ.

Το συμβάν σημειώθηκε μια μέρα μετά τον θάνατο του Αμερικανού πρώην ναύτη που φωτογραφήθηκε να φιλάει μια άγνωστη γυναίκα όταν ανακοινώθηκε η λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το άγαλμα, που έχει τίτλο Unconditional Surrender, βρίσκεται στη Σαρασότα της Φλόριντα και σύμφωνα με την αστυνομία άγνωστοι το βανδάλισαν με κόκκινο σπρέι γράφοντας #MeToo.

Η αποκατάσταση της ζημιάς αναμένεται να φθάσει τα 1.000 δολάρια «καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος του αγάλματος».

Το γκράφιτι καλύπτει όλη την αριστερή γάμπα της νοσοκόμας.

Παρότι η φωτογραφία του Τζορτζ Μεντόνσα να φιλάει την Γκρέτα Ζίμερ Φρίντμαν χαιρετήθηκε ως η εικόνα που αποτελεί την επιτομή της χαράς που ένιωσαν οι άνθρωποι για το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πρόσφατα, έχει μπει στο στόχαστρο, με πολλούς να κατηγορούν τον Μεντόνσα για βίαιη επίθεση.

Η Φρίντμαν είχε μιλήσει για το σοκ που είχε υποστεί όταν ο Μεντόνσα, που ήταν μεθυσμένος, την άρπαξε και την φίλησε καθώς το πλήθος επευφημούσε στην Τάιμς Σκουέαρ, μετά την παράδοση της Ιαπωνίας.

«Πήγα στην Τάιμς Σκουέαρ και ο πόλεμος τελείωσε και είδα τη νοσοκόμα», είχε δηλώσει ο Μεντόνσα στο CNN το 2015 για τη στιγμή που συνέλαβε ο φακός του Άλφρεντ Άιζενστατ.

«Ήπια μερικά ποτά, και ήταν απλό ένστικτο, υποθέτω. Απλά την άρπαξα.»

Η Φρίντμαν, σε συνέντευξή της το 2005, είχε εξομολογηθεί πως το φιλί δεν ήταν συναινετικό, αλλά το βίωσε σαν μια «εκδήλωση χαράς», με τον γιο της να λέει αργότερα στους New york Times πως η μητέρα του δεν θυμόταν το φιλί αρνητικά.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Σαρασότα ανέφερε πως ερευνά την υπόθεση. Ωστόσο, παρότι αστυνομικοί έψαξαν για άδεια σπρέι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο, ενώ το συμβάν δεν έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Η πόλη της Σαρασότα επιβεβαίωσε πως το γκράφιτι απομακρύνθηκε από το άγαλμα που έχει δημιουργηθεί από τον γλύπτη Σίγουορντ Τζόνσον.

Graffiti has been removed from the Unconditional Surrender statue. pic.twitter.com/dSrq1MbfsJ